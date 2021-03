In der Südpfalz sind seit Montag 37 neue Covid-19-Infizierte registriert worden, 21 an der Weinstraße, 16 im Kreis Germersheim. Das teilen die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim mit. In der Berufsbildenden Schule Landau ist ein Schüler positiv auf Corona getestet worden.

Die Inzidenzwerte gibt das Land so an, Stand Dienstag, 14.10 Uhr: Landau 68,3, Kreis Südliche Weinstraße 74,2 und Kreis Germersheim 149,6. Diese Werte beziehen sich auf die Anzahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

