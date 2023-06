Ein 37-Jähriger hat sich bei einem Unfall auf einer Baustelle im Geothermiekraftwerk in der Eutzinger Straße am Donnerstag gegen 17 Uhr schwer verletzt. Der Mann hatte versucht, einen Kasten auf einem Gabelstapler zu stabilisieren. Dieser stürzte herab und landete auf seinem Bein. Wie die Polizei mitteilt, musste der Mann mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden.