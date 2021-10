Die Gesundheitsämter der Südpfalz verzeichnen 36 neue Corona-Infektionen. Angesteckt haben sich 26 Menschen im Kreis Germersheim, zehn in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße. Wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt, liegt die Inzidenz in Landau bei 53,5 im Kreis SÜW bei 84,9 und im Kreis Germersheim bei 89,1. Die Kommunen bleiben in der niedrigsten Warnstufe.