Einem 36-Jährigen sind am Montagabend in der Oberen Hauptstraße in Herxheim die Sicherungen durchgebrannt. Wie die Polizei berichtet, verursachte der Mann zunächst einen Auffahrunfall. Danach schubste er eine 61-jährige Passantin, die helfen wollte. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Doch damit nicht genug: Der 36-Jährige bedrohte im weiteren Verlauf des Disputs auch Angehörige der Passantin. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und ein Platzverweis erteilt.