Eine 36-jährige Landauerin ist am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Innenstadt beim Ladendiebstahl erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Ladendetektiv die Frau bis zum Eintreffen der Beamten aufgehalten. In ihrer Tasche fanden die Polizisten zwei nicht bezahlte Hosen, dazu drei gestohlene Kleidungsstücke aus einem anderen Geschäft in der Nähe. Die Diebin erwarten nun zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahls.