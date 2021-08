Uneinsichtig und renitent, so die Polizei, verhielt sich eine 36-jährige Landauerin nach einem Ladendiebstahl im dm-Drogeriemarkt in der Ostbahnstraße. Die Frau betrat den Drogeriemarkt mit einem Mann. Nachdem der Mann den Laden bereits verlassen hatte, wurde sie von einer Angestellten beobachtet, wie sie diverse Artikel in ihre Tasche steckte. Als die Angestellte die Ladendiebin ansprach, stieß diese sie gegen den Türrahmen und flüchtete aus dem Drogeriemarkt. Die Polizei konnte die beiden dank Hinweisen von Zeugen im Hof eines Mehrparteienhauses stellen. Laut Polizeibericht verhielten sie sich unkooperativ, versuchten, nach den Beamten zu treten und einer Polizeibeamtin einen Kopfstoß zu verpassen. Die Angriffe konnten abgewehrt werden. Sowohl bei der Frau als auch bei ihrem Begleiter wurden Diebesgut und geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden. Jetzt wird gegen sie ermittelt.