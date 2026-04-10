Vier Ehrenamtliche haben in Landau ein Zeichen für Umwelt- und Gewässerschutz gesetzt: Beim „Kippen Clean-up“ sammelten sie rund 9000 Zigarettenstummel ein.

Fünf Stunden und 45 Minuten lang war das Quartett einer Mitteilung zufolge auf einer Strecke von 3,48 Kilometern unterwegs. Die Aktion startete am Hauptbahnhof und führte entlang der Ostbahnstraße, wo besonders viele Zigarettenreste in den Baumscheiben gefunden wurden. Aufgrund der starken Verschmutzung hielt sich die Gruppe dort besonders lange auf. Weiter ging die Route über den Schwanenweiher, die Gerberstraße und die Kronstraße bis zum Messplatz. Von dort ging es an der Queich entlang und schließlich zurück zum Ausgangspunkt.

Trotz des durchwachsenen Wetters sei die Stimmung positiv gewesen, berichten die Teilnehmenden. 13 Mal seien sie von Passanten angesprochen worden. Diese hätten die Gruppe für ihren Einsatz gelobt und hätten sich bedankt. „Das zeigt uns, dass unsere Arbeit wahrgenommen und wertgeschätzt wird – das motiviert enorm, um weiterzumachen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zigarettenstummel gehören zu den häufigsten Abfällen im urbanen Raum. Das Problem: Zigarettenreste enthalten zahlreiche Schadstoffe, die durch Regen in die Kanalisation und schließlich in Gewässer gelangen können.

Organisiert wurde die Aktion von einer lokalen Gruppe der Surfrider Foundation Germany. Die internationale Umweltorganisation setzt sich seit über 30 Jahren für den Schutz von Meeren, Flüssen und Küsten ein. Auch in Deutschland engagieren sich zahlreiche ehrenamtliche Ortsgruppen – darunter die Regionalgruppe Baden-Pfalz – für saubere Gewässer sowie für weniger Plastik- und Zigarettenmüll in der Umwelt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Wasserqualität. Die Gruppe plant weitere „Clean-up“-Aktionen und lädt Interessierte ein, sich anzuschließen.