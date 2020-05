Landau. Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus – so lautete am Donnerstag, 30. April nach gut drei Monaten Prozessdauer das Urteil der 3. Strafkammer für einen 35-Jährigen aus Karlsruhe. Wie begründet das Gericht das Urteil?

Der 35-Jährige musste sich vor Gericht für eine Reihe von Vorfällen verantworten. Höhepunkt und Abschluss der Taten war am 27. August 2019. In der Nacht keimte in dem Mann der Wunsch, einen Film zu schauen. Also ging er zum Real-Markt. Dort gelang es ihm, eine Tür aufzudrücken und einen Film aus dem Regal zu holen. Auf dem Weg fielen ihm E-Bikes in Auge. Mit diesen, so dachte der Mann, könnte er sich Geld für Cannabiskonsum besorgen. Die Polizei erwartete ihn schon am Ausgang.

Am Nachmittag verstärkte der neue Hausbesitzer den Druck auf den Verurteilten, die Wohnung in der August-Croissant-Straße zu räumen. Dort hatte er zusammen mit seiner Ex-Freundin gelebt. Nach dem Auszug der Frau lebte der 35-Jährige allein dort. Er hatte keinen Mietvertrag, zahlte keine Miete und ließ alles verkommen. Aber er war überzeugt, dass ihm die Wohnung zustünde.

Schneller Einsatz der Feuerwehr

Weil er auch keine Lust hatte, das Chaos in der Wohnung aufzuräumen und diese besenrein zu übergeben, warf er kurzerhand Möbel, Textilien oder Küchengeräte in den Vorgarten hinaus. Die Sachen seiner Ex-Freundin so zu entsorgen, habe ihn befriedigt, gab er vor Gericht zu. So muss es auch gewesen sein, als er Post, insbesondere Mahnbriefe, in einem Karton steckte und diesen anzündete. Doch dann explodierte ein Feuerzeug. Die Flammen loderten hoch. Lediglich ein heruntergelassener Rollladen und ein schneller Feuerwehreinsatz verhinderten, dass die ganze Siedlung Feuer fing. Da war der 35-Jährige schon über den Hintereingang getürmt.

Bereits am 11. August hatte der Mann einen Franzosen niedergeschlagen und ausgeraubt. Er war der Ansicht gewesen, die 180 Euro im Geldbeutel des Opfers stünden hm zu.

Auch in Pfalzklinik für Ärger gesorgt

Die Entscheidung des Gerichts: Der Mann, so das Gericht, sei schuldlos und könne deshalb nicht bestraft werden. Er leide an einer schizo-affektiven Psychose. Deshalb konnte er für den schweren Raub und die schwere Brandstiftung, die ihm die Staatsanwaltschaft in der Antragsschrift zur Last legte, nicht strafrechtlich belangt werden. Aber diese schweren Straftaten waren die Voraussetzungen für die Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie. Wenn es schlecht läuft, kann das „lebenslänglich“ bedeuten. Denn es wurde keine zeitliche Begrenzung genannt. So lange der Beschuldigte eine Gefahr für die Allgemeinheit ist, ist eine Unterbringung möglich. Das Gericht hatte den Prozess wegen der Arbeitsunfähigkeit eines Beisitzers neu starten müssen, es gab zwei Beweisaufnahmen.

Seit seiner Festnahme im August 2019 ist der 35-Jährige in der forensischen Abteilung der Pfalzklinik per Beschluss untergebracht. Dort sorgte er weiterhin für Ärger: Noch während am Landgericht das Sicherungsverfahren gegen ihn lief, sei er in der Klinik an weiterer Körperverletzung und Sachbeschädigung beteiligt gewesen. Sogar die Polizei musste gerufen werden. Das berichtete die forensische Gutachterin Beate Funk.

Erstmal eine Kippe

Sie hatte bereits mehrere Gutachten über den Beschuldigten erstellt und dabei den Wechsel von Änderungswillen und Größenwahn festgestellt. In diesem Spannungsfeld spielte sich das Leben des Beschuldigten ab. Mit seinem Cannabiskonsum verstärke der Angeklagte seine seelische Störung noch. Hätte er nicht immer, wenn es ihm scheinbar besser ging, seine Medikamente eigenmächtig abgesetzt, hätte er sein Leben in den Griff bekommen können, ist Funk überzeugt. In seinen guten Zeiten sei er gepflegt aufgetreten, habe ein gutes Wissen und sei charmant.

Was sagt der Verurteilte? Grundsätzlich waren andere, wie sein Betreuer, der neue Hausbesitzer oder die Ex-Freundin an seinem Unglück schuld. Deshalb wähnte er sich im Recht, wenn er tat, was er wollte. So habe es bei den Straftaten immer einen direkten Anlass gegeben. Zum Beispiel habe er für die Hochzeit der Schwester Unterwäsche und Schuhe gebraucht, die er in einem Kaufhaus in Speyer stahl.

„Der Beschuldigte ist ein schwer kranker Mann“, berichtete die Gutachterin von der seelischen Krankheit, die bereits in jungen Jahren ausbrach. „Ich bin froh, dass ich in den Maßregelvollzug komme, da kümmert sich jemand um mich“, fügte der 35-Jährige hinzu. Doch zunächst zeigte er sich genervt, weil die Urteilsbegründung so lange dauerte, wollte lieber sofort „eine rauchen“.