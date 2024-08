Die Polizei berichtet von einem zu gewagten Überholmanöver eines 35-Jährigen. Er fuhr am Sonntag gegen 12.35 Uhr auf der L509 und überholte unmittelbar vor der Kreuzung Johannes-Kopp-Straße in einer Kurve mehrere Fahrzeuge. Dann scherte er wegen Gegenverkehrs so knapp ein, dass die überholten Fahrzeuge stark abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die gefährdeten Fahrzeugführer, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.