Ein Unbekannter hat eine 34-Jährige am Samstag gegen 13.45 Uhr auf dem Weg zur Anna-Kapelle in Burrweiler angefahren. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau zusammen mit ihrer Schwester und vier kleinen Kindern unterwegs zu Kapelle. Ein roter Kombi kam der Gruppe entgegen. Die 34-Jährige hat die Kinder eingesammelt, um sie am Wegesrand in Sicherheit zu bringen. Der Autofahrer hat seinen Wagen nicht ausreichend verlangsamt und beim Passieren die Frau am Oberschenkel touchiert. Er ist dann einfach weitergefahren. Die Frau wurde dabei nicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen sowie Menschen, die Angaben zu Fahrzeug oder Fahrer machen können, sich unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.