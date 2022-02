Eine 34-Jährige hat am Donnerstag gegen 20.15 Uhr an mehreren in Landau geparkten Autos Schaden in Höhe von rund 600 Euro angerichtet. Sie hat Kennzeichen und Scheibenwischer abgerissen, teilt die Polizei mit. Eine Zeugin hatte die Frau beobachtet und die Beamten verständigt. Die Polizisten konnten die Frau in der Bachgasse festnehmen. Sie wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet weitere Geschädigte, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.