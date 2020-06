Eine 34-jährige Autofahrerin hat am Freitagabend auf der B 10 bei Rinnthal einen Unfall verursacht. Laut Polizei war die Frau in Fahrtrichtung Landau zwischen Kostenfels- und Staufertunnel unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Auto touchierte die rechte Leitplanke, geriet ins Schleudern und kollidierte anschließend mit der linken Leitplanke, wo es zum Stehen kam. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Wagen, den die Frau am Tag zuvor gekauft hatte, war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Die B 10 war für die Dauer Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Pirmasens gesperrt.