Im Stadtgebiet von Landau hat es am Montag gegen 14 Uhr einen Einsatz mit mehreren Kräften gegeben. Laut Polizei hatte eine 33-Jährige eine Mitarbeiterin des Jugendamts bedroht. Bei dem Einsatz überprüften die Polizisten Gebäude in der Friedrich-Ebert-Straße, Thomas-Nast-Straße und im Westring. Sie entdeckten die 33-Jährige schließlich vor dem Jugendamt und nahmen sie fest. „Hinweise, dass sie ihre Drohung in die Tat umsetzten wollte, ergaben sich bei den weiteren Ermittlungen nicht“, berichten die Beamten. Deswegen wurde die Frau wieder auf freien Fuß gesetzt.