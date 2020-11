Seit gestern melden die Gesundheitsämter 32 neue Corona-Fälle in der Südpfalz, gestern waren es 65. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 938 Erkrankungen im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau gezählt worden. 565 Menschen sind wieder gesund, sieben gestorben. Der Inzidenzwert (Anzahl der Neuinfektionen in sieben Tagen) steigt in Landau auf 106,7 in Landau, sinkt im Kreis SÜW auf 144,8 und steigt im Kreis Germersheim auf 165,9.

Weitere Schulen und Kindergärten sind betroffen. So sind in der protestantischen Kita Offenbach zwei Betreuungspersonen positiv auf Covid-19 getestet worden. Am Otto-Hahn-Gymnasium Landau sind drei Schüler und eine Schülerin erkrankt, die am 6. beziehungsweise 10. November zuletzt den Unterricht besucht haben. An der Grundschule Horstring in Landau ist ein Schüler positiv getestet, der am 10. November zuletzt vor Ort war. An der Berufsbildende Schule Landau wurde Corona bei einer Schülerin und einem Schüler festgestellt. Ob das Gesundheitsamt in all diesen Fällen weitere Maßnahmen ergreift, steht noch nicht fest – die Ermittlungen dauern noch an, heißt es. Die Kita Sonnenstrahl Essingen muss nciht geschlossen werden, obwohl hier ein Kind positiv getestet wurde, das da allerdings schon mehrere Tage in Quarantäne war. In der Kita Maikammer, die bereits seit Montag geschlossen ist, sind weitere sieben Betreuungspersonen erkrankt.

Aktive Infektionen gibt es noch in den Verbandsgemeinden Annweiler (46, am Vortag 41), Bad Bergzabern (59/66), Edenkoben (44/46), Herxheim (37/38), Landau-Land (26/27), Maikammer (25/20) und Offenbach (30/29) sowie in der Stadt Landau (99/96).

Im Kreis Germersheim gibt es noch 487 Infizierte (am Vortag 472): in den Verbandsgemeinden Hagenbach (35/38), Wörth (69/71), Kandel (36/34), Jockgrim (51/46), Rülzheim (56/58), Bellheim (90/80) und Lingenfeld (45/41) und Germersheim (105/103). Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie hier 1139 Menschen erkrankt.