Die Landauer Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem Vermissten Daniel H. aus Landau. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 32-Jährige zuletzt in Landau gesehen. Er ist bekleidet mit einem blau-weiß quergestreiften Pullover (ähnlich dem Matrosen-Look), einer blauen Jeanshose und Turnschuhen. Darüber trägt er einen Militärparka mit Tarnmuster sowie einen roten Nike-Rucksack. Hinweise über den Aufenthaltsort von Daniel H. an die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870, per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de oder an jede andere Polizeidienststelle.