Unbekannte haben am Lerchenberg in Kirrweiler an 31 Rebstöcken die Fruchtruten beschädigt und abgeschnitten. Fruchtruten sind das einjährige Holz der Rebe, aus dem später die fruchttragenden Triebe wachsen. Laut Polizei entstand ein Schaden von über 300 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.