Ein 31-jähriger Landauer wurde am Samstag kurz nach Mitternacht im Bereich der Kreuzung Südring/Moltkestraße von einem Unbekannten mit einer zu drei Vierteln gefüllten Bierdose beworfen. Sie traf ihn schmerzhaft im Genitalbereich, teilte die Polizei mit, die ein Strafverfahren eingeleitet hat. Sie sucht nach der vier- bis fünfköpfigen Gruppe, die Fußgängerampel an besagter Kreuzung überquerte. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.