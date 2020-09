Die Landauer Polizei hat am Samstag gegen 2.30 Uhr eine 31-Jährige aus dem Raum Karlsruhe in der Neustadter Straße unter Drogen am Steuer erwischt. Die Frau sei durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen, teilt die Polizei mit. Sie habe den Beamten zu Beginn der Kontrolle sofort einen frisch gedrehten Joint übergeben. Danach gab sie zu, am Abend Cannabis und Amphetamine konsumiert zu haben. Die Beamten haben im Auto geringe Mengen beider Substanzen gefunden. Bei der Fahrerin wurde eine Blutprobe angeordnet, Führerschein und Autoschlüssel wurden sichergestellt. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.