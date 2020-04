Die Grünflächenabteilung der Stadt Landau hat im Winterhalbjahr rund 300 Bäume pflanzen lassen, davon etwa 200 im Siedlungsbereich und 100 in der freien Landschaft. Nach Angaben von Umweltdezernent Lukas Hartmann (Grüne) handelt es sich vor allem um Ersatzpflanzungen für abgestorbene oder gefällte Bäume; zudem wurden Pflanzlücken aufgefüllt.

Hartmann bezeichnete die Pflanzungen als wichtigen Beitrag zur weiteren Verbesserung des Stadtklimas. „Sofern die Art der Bäume nicht schon vorgegeben war, wie zum Beispiel in vorhandenen Baumreihen, haben wir uns möglichst für heimische und vor allem klimaangepasste Baumarten entschieden“, erläutert Sabine Klein, Leiterin der städtischen Grünflächenabteilung. So gelte zum Beispiel der heimische Feld-Ahorn als robuste Baumart hinsichtlich des Klimawandels und sei gut geeignet für Extremstandorte entlang von Straßen. Die aus dem Mittelmeerraum stammende Blumen-Esche habe ebenfalls gute Eigenschaften, um mit einem zunehmend trockeneren und heißeren Klima zurecht zu kommen und sei im Gegensatz zur heimischen Esche deutlich weniger anfällig für das sich in Europa rasant ausbreitende Eschentriebsterben.

In der freien Landschaft, wo die Standortbedingungen für die Bäume deutlich besser sind als in der Stadt, wurden 80 Obstbäume in 30 verschiedenen Sorten gepflanzt. Dabei wurden überwiegend alte Sorten ausgewählt, aber auch neue wie die November-Birne Novembra.

Die Nachpflanzungen waren ausgeschrieben gewesen und wurden an drei Firmen aus der Region vergeben. Sie sind auch mit der dreijährigen Anwuchspflege betraut, bei der das ständige Wässern der Bäume besonders wichtig ist. Die Gesamtkosten für Pflanzung und Pflege belaufen sich auf rund 300.000 Euro.

Wer wissen möchte, welche städtischen Bäume wo stehen, kann auf der Internetseite www.landau.de/bäume nachschauen. Ein Link leitet von dort auf das Geoportal, in welchem die Baumarten abgerufen werden können. Unser Bild zeigt die Zierkirschen in der Hainbachstraße. Auch dort wurden eingegangene Bäume ersetzt.