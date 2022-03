Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Ritter-von-Holzapfel-Straße in Herxheim war es am Freitag gegen 19 Uhr gekommen, wie die Landauer Polizei noch am Abend meldet. Es bestand keine Gefahr für umliegende Gebäude. Nach einer halben Stunde konnte der Brand weitgehend unter Kontrolle gebracht werden. Auf Nachfrage ergänzt der Kriminaldauerdienst in Ludwigshafen am Sonntag, dass keine Menschen verletzt wurden und dass der Schaden auf rund 300.000 Euro geschätzt wird. Nähere Informationen zu dem Fall könne erst die Kripo Landau am Montag liefern.