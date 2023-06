30 Jahre Burgunderweinfest. Das ist für Gräfenhausen ein Grund zum Feiern. Die örtliche Interessengemeinschaft lädt Weinfreunde von Freitag bis Sonntag auf den Hans-Stöcklein-Platz in Gräfenhausen ein. Am Freitag und Samstag spielen Livebands. Außerdem wird es an allen Tagen eine Gemäldeausstellung von Sabine Ripp und am Sonntag um 14 Uhr ein Standkonzert des Fanfarenzugs Trifelsherolde geben.