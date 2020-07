Da wird eine Frau aber traurig sein. Unbekannte Täter hatten in der vergangenen Woche ein Damenfahrrad gestohlen. 30 Jahre hatte der Drahtesel schon auf dem Buckel, war aber noch immer in tadellosem Zustand, was ihn für die Diebe wohl auch so begehrenswert machte. Laut Polizei war das silberne Rad unverschlossen in einem Innenhof eines Anwesens in der Hauptstraße in Birkenhördt abgestellt. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06343 93340.