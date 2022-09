Ein 30-Jähriger soll am Donnerstagabend in einem Ort im Landkreis Südliche Weinstraße seine 86-jährige Großmutter getötet haben. Todesursache ist laut vorläufigem Obduktionsergebnis stumpfe Gewalteinwirkung, wie die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen gemeinsam mitteilen. Die Polizei sei gegen 22.30 Uhr wegen einer randalierenden Person alarmiert worden. Im Hof des Wohnhauses trafen die Beamten die Frau mit schweren Kopfverletzungen und ihren Enkel an. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Seniorin feststellen. Nähere Angaben zum Ort des Geschehens wollte das Polizeipräsidium auf Nachfrage nicht machen, „aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes“. Nach RHEINPFALZ-Informationen ereignete sich die Tat im Gäu. Es bestehe der dringende Verdacht, dass der 30-Jährige seine Großmutter aus sexuellen Motiven getötet hat, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Verdächtige wurde widerstandslos festgenommen und in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Dort bleibt er zunächst auch, denn der Haftrichter des Amtsgerichts Landau erließ am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau einen Unterbringungsbefehl. Ein Haftbefehl sei deshalb nicht erlassen worden, weil „dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung für sein Tun im strafrechtlichen Sinne nicht voll verantwortlich war und aufgrund seiner Gefährlichkeit in dem späteren Verfahren die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werden wird“, heißt es in der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium. Die Ermittlungen zum Ablauf und zu den Umständen der Tat laufen.