30 Autofahrer hat die Polizei am Montagmorgen in Herxheim beziehungsweise Ilbesheim mit zu hoher Geschwindigkeit erwischt. zu schnell unterwegs. Zwischen 8 Uhr und 10.10 Uhr wurde die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer in der Straße Am Kleinwald in Herxheim überwacht. Zwölf Autofahrer waren hier zu schnell unterwegs, der Schnellste wurde mit 74 Stundenkilometern gemessen. 18 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern wurden bei der Kontrolle auf der L 509 bei Ilbesheim in Fahrtrichtung Landau registriert. Der Spitzenreiter war hier mit 88 Stundenkilometern unterwegs.