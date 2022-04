Ein Sachschaden von 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B38 kurz vor der nördlichen Ortseinfahrt von Oberotterbach entstanden. Wie die Polizei berichtet, war ein 86-jähriger Autofahrer auf der Weinstraße in Fahrtrichtung Bad Bergzabern unterwegs. Am Stopp-Schild angekommen, missachtete er die Vorfahrt eines von links herannahenden Audi-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Audi wurde durch den Zusammenstoß auf die Leitplanke geschleudert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die B38 kurzzeitig voll gesperrt werden.