Zwischen Rhein und Reben wurden von den zuständigen Gesundheitsämtern 29 Corona-Neuinfektionen gezählt. Wie die Verwaltungen mitteilen, gibt es 25 neue Corona-Fälle im Kreis Germersheim, vier in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße. Die Südpfälzer Kommunen bleiben weiter in der niedrigsten Warnstufe. Die Inzidenzen liegen laut Landesuntersuchungsamt bei 64,3 in der Stadt Landau, 81,2 im Kreis SÜW und 69 im Kreis Germersheim.