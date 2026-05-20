Am frühen Mittwochmorgen um 0.30 Uhr wurde ein 28-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Maikammer in der Exterstraße in Neustadt mit einem hochwertigen Pedelec einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass das Pedelec von dem Mann gestohlen worden war. Wie der 28-Jährige schließlich zugab, hatte er das Fahrzeug in Sankt Martin entwendet. Nun sucht die Polizei den rechtmäßigen Eigentümer. Bei dem Pedelec handelt es sich um das Modell Stereo SL HPC mit einer auffallenden türkis-orangefarbenen Lackierung der Marke Cube.