Ein 28-Jähriger hat sich am Sonntag gegen 4.30 Uhr bei einem Unfall auf der A65 bei der Anschlussstelle Landau-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der junge Mann wurde von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug geborgen. Die Anschlussstelle musste zur Unfallaufnahme für circa vier Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und mit 23 Einsatzkräften vor Ort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird ein Gutachter dem Unfallhergang klären. Die Ermittlungen dauern an.