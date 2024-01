Ein 28-Jähriger war am Freitag gegen 7.45 Uhr auf der Landstraße 544 vom Kreisel Oberhausen in Richtung Dierbach unterwegs, teilt die Polizei mit. In einer Linkskurve verlor er auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, schlug in der Böschung ein und wurde dann zur Fahrbahnmitte zurück geschleudert. Dort blieb das Auto stehen. Der Fahrer verletzte sich und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro.