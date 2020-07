Auf der B10 in Höhe der Anschlussstelle Landau-Godramstein kollidierte am Donnerstag um 21 Uhr eine 28-jährige Autofahrerin mit der rechten Schutzplanke, kam dabei ins Schlingern und schrammte das Heck eines entgegenkommenden Lkw. Die Frau wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus, teilt die Polizei mit. An ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der musste abgeschleppt werden. Die B10 war für 45 Minuten nur einspurig befahrbar. Es kam laut Polizei zu leichten Verkehrsbehinderungen.