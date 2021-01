Die Polizei hat am Dienstag zwischen 8.30 und 14.15 Uhr den Verkehr in der Straße Am Kleinwald in Herxheim kontrolliert. Laut Polizei fuhren 28 Fahrer zu schnell und wurden geahndet. Der unrühmliche Spitzenreiter hatte bei erlaubten 50 Stundenkilometern 76 Sachen drauf. Zudem wurde ein 35-jähriger Autofahrer kontrolliert, der unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf Opiate und Amphetamine. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.