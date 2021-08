Eine 55-jährige Autofahrerin hat sich in der Nacht auf Freitag bei einem Unfall bei Godramstein verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die Frau in Richtung A65 unterwegs. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Mast. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, roch die Frau nicht nur nach Alkohol, sondern hatte auch so viel intus, dass sie nicht hätte fahren dürfen. Beim Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,21 Promille gemessen. Die Frau, die den Führerschein vorerst los ist, zog sich bei dem Unfall Schürfwunden zu und klagte über Schmerzen in der Halswirbelsäule, weshalb sie ins Krankenhaus kam. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 28.000 Euro.