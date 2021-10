Die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim melden 27 Neu-Infizierte mit dem Covid-19-Virus seit Donnerstag. Im Kreis SÜW sind es neun Personen, in Landau drei und im Kreis Germersheim 15. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut Landesuntersuchungsamt in Landau und im Kreis Germersheim bei je 64,3 und im Kreis Südliche Weinstraße bei 61,4.