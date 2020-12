27 neue Corona-Fälle gibt es zwischen Maikammer und Berg seit Montagmittag. Darüber hinaus ist im Landkreis Germersheim eine ältere Person an oder mit Covid-19 gestorben, wie das Gesundheitsamt berichtet. In Germersheim und Umgebung gibt es 15 Neuinfektionen, im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau zwölf.

In der Katholischen Kita St. Martin Mörlheim ist eine Betreuungsperson positiv getestet worden. Ihr letzter Arbeitstag war am 23. November. „Aktuell wurden acht Kinder und zwei Betreuungspersonen als Kontaktpersonen der Kategorie eins eingestuft“, berichtet das Gesundheitsamt. An der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße in Bad Bergzabern stellte sich heraus, dass eine Schülerin Corona hat. Den Unterricht besuchte sie zum letzten Mal vor einer Woche. Mit sieben Schülern hatte sie engen Kontakt. Darüber hinaus wurde eine Bewohnerin des Altenzentrums St. Josef Herxheim positiv auf das Virus getestet. „Die weiteren Ermittlungen dauern noch an“, heißt es.

Für die Stadt Landau liegt der Inzidenzwert bei 59,7 Neuinfektionen binnen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Für den Kreis Südliche Weinstraße liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 95. Seit Ausbruch der Pandemie wurden aus Stadt und Kreis 1288 Fälle an das Landesuntersuchungsamt übermittelt: 960 Menschen sind wieder gesund, zehn sind gestorben.

In Germersheim und Umgebung gab es bislang 1649 Infizierte – 1190 Menschen gelten als gesundet, 28 sind gestorben. Im Kreis Germersheim liegt der Inzidenzwert bei 138.