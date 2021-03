Südpfalz. Seit Montagmittag gibt es in der Südpfalz 27 neue Corona-Fälle. Das teilen die Gesundheitsämter mit. Aus dem Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden neun Neuinfektionen gemeldet. Im Kreis Germersheim gibt es 18 neue Corona-Fälle sowie ein weiteres Todesopfer.

Darüber hinaus informiert das Gesundheitsamt der Stadt Landau und des Kreises Südliche Weinstraße über das Vorgehen bei positiven Ergebnissen von Schnelltests, die es seit Kurzem in vielen Geschäften angeboten werden. „Bei einem positiven Selbst-Schnelltest-Ergebnis muss man umgehend einen kostenlosen ,PoC-Antigentest, durch geschultes Personal’ in einem Schnelltestzentrum machen lassen“, so das Gesundheitsamt. Es sei wichtig, da dieser Test unter fachlicher Aufsicht stattfinde. „Ist dieser ebenfalls positiv, dann muss als dritter Schritt eine Kontrolle mittels PCR-Test erfolgen“, heißt es weiter. Wichtig sei auch, sich nach einem positiven Testergebnis aus dem Schnelltestzentrum umgehend von anderen fernzuhalten – und nicht erst nach einer positiven PCR-Test-Kontrolle. Darüber hinaus sollten alle Personen, mit denen man in den letzten zwei Tagen Kontakt hatte, verständigt werden. „Diese müssen sich ebenfalls absondern, bis ein endgültiges Ergebnis feststeht.“

Für Landau liegt der Inzidenzwert aktuell bei 44,8. Wenn die landesweite Inzidenz drei Tage hintereinander über 50 liegt, müssen die Kommunen, deren Inzidenz ebenfalls über 50 liegt, die Lockerungen zum Beispiel für den Einzelhandel wieder begrenzen. Für den Landkreis Südliche Weinstraße liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 45,2. Seit Ausbruch der Pandemie wurden aus Stadt und Kreis 3753 Fälle gemeldet: 3430 Personen sind wieder gesund, 140 Menschen sind gestorben. In Germersheim und Umgebung gab es bislang 3861 Infizierte – 3395 gelten als gesundet, 107 sind gestorben. Im Kreis Germersheim liegt der Inzidenzwert bei 104,6.

