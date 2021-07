Eine 27-Jährige soll bei einer Veranstaltung am Freitag gegen 22 Uhr in Landau ihren 26-jährigen Ex-Freund geschlagen haben. Das teilt die Polizei auf Anfrage mit. Der Mann sei zufällig auf seine Ex-Freundin getroffen, zwischen beiden sei aus noch unklarer Ursache ein Streit ausgebrochen. Daraufhin habe die Frau den Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte hat noch am selben Abend Anzeige erstattet.