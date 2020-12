Schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde eine 27-Jährige am Freitagabend bei einem Unfall auf der L 544 zwischen Mühlhofen und Barbelroth. Laut Polizei verlor die Frau gegen 18.45 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über ihren Kleinwagen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die aus dem Kreis Südliche Weinstraße stammende Fahrerin befand sich alleine in ihrem Fahrzeug. Sie musste aufgrund ihrer Verletzungen vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Auto entstand Totalschaden.