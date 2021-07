Ein 26-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Herxheim ist am späten Samstagabend von einem bisher unbekannten männlichen Täter überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Opfer gegen 23.15 Uhr zu Fuß auf dem parallel zur Verbindungsstraße (L542) zwischen Hayna und Herxheim verlaufenden Radweg unterwegs. Der 26-Jährige wurde vom Täter in den Unterbauch geboxt, um die Herausgabe eines dreistelligen Geldbetrages zu erpressen. Der Geschädigte gab an, dass zur Tatzeit mehrere Fahrzeuge die Landstraße befahren haben. Die Polizei hofft, dass ein aufmerksamer Autofahrer den Täter oder das gesamte Geschehen beobachtet hat. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, kräftige Statur (100 bis 110 Kilo schwer), Dreitagebart, sogenannter Stiernacken. Zudem sprach der Täter mit „kratziger“ Stimme. Die Polizei in Landau bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 zu melden.