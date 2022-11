Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in der Raiffeisenstraße in Altdorf an zwei Lkw über 250 Liter Diesel abgezapft und in Kanistern abtransportiert, wie die Polizei berichtet. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.