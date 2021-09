Das Infektionsgeschehen in der Südpfalz scheint sich weiter zu beruhigen. Nach Stand vom Donnerstag, 11 Uhr, haben sich seit dem Vortag 15 weitere Fälle des Coronavirus im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau sowie zehn Fälle im Kreis Germersheim bestätigt. Aktuell sind folgende Einrichtungen neu betroffen: Bei der Lebenshilfe Südliche Weinstraße in Offenbach wurde ein Mitarbeiter positiv getestet. In der Nordringschule Landau ist ein weiterer Schüler infiziert.

Laut Landesuntersuchungsamt liegen die Inzidenzwerte in der Stadt Landau bei 111,4, im Kreis SÜW bei 56,9 und im Kreis Germersheim bei 78,3.