Sie wurden zum Beispiel in Baghlia, Benin City oder Brașov geboren, leben bereits viele Jahre in Deutschland und sind nun auch Deutsche: 25 Frauen, Männer und Kinder aus neun verschiedenen Ländern erhielten jetzt im Empfangssaal des Landauer Rathauses die deutsche Staatsbürgerschaft. Oberbürgermeister Dominik Geißler überreichte ihnen die Einbürgerungsurkunden und gratulierte herzlich. Die Stadt Landau führt mehrmals im Jahr Einbürgerungsfeierlichkeiten durch. Eingebürgert werden kann, wer unter anderem seit mindestens acht Jahren in Deutschland lebt und ausreichende Deutschkenntnisse nachweisen kann. Viele der Eingebürgerten behalten ihre bisherige Staatsangehörigkeit und führen nach der Einbürgerung als Deutsche die doppelte Staatsangehörigkeit. Alle, die über 16 Jahren alt sind, müssen zur Einbürgerung einen Eid ablegen. Die sieben Frauen, elf Männer und sieben Kinder und Jugendlichen stammen ursprünglich aus Algerien, Bulgarien, Eritrea, Kasachstan, Nigeria, Polen, Rumänien, Syrien und Zentralafrika. Die jüngste Eingebürgerte ist zwei Jahre alt, der älteste 65 Jahre.