Die Wirtschaftsregion Südpfalz blickt auf 25 Jahre gemeinschaftliches Marketing zurück. Heute ist die Industrie- und Geschäftswelt ein zugstarker Motor der Region. Wohin soll die Reise in Zukunft gehen?

Die Stadt Landau, die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die HWK der Pfalz und die IHK für die Pfalz legten am 20. März 1998 den Grundstein für eine regional übergreifende Wirtschaftsförderung. Das Ziel war klar definiert: den Bekanntheitsgrad des Wirtschaftsstandortes Südpfalz erhöhen, Neuansiedlung von Unternehmen fördern und bestehende Betriebe stärken. Das ist gelungen.

„Vor 25 Jahren wurde mit der Gründung der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsförderung (Arge Wifö) ein effizientes Koordinierungs- und Kommunikationsinstrument für die regionale Wirtschaft ins Leben gerufen“, resümiert der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel. Das gemeinschaftliche Fördern der Wirtschaft sei eine vorausschauende Entscheidung gewesen, findet der Landauer Oberbürgermeister Dominik Geißler: „Weg von den aus wirtschaftlicher Sicht engen Stadt- und Kreisgrenzen, hin zu einer Marke ,Südpfalz – Die Wirtschaftsregion“. SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt lobt: „Das Team hat die jeweils entscheidenden Attribute der Südpfalz zum jeweils richtigen Zeitpunkt erkannt und bekannt gemacht: zunächst Flächen, Infrastruktur und eine europaweit interessante Lage, dann verstärkt weiche Kriterien rund um das Leben hier, Freizeit- und Bildungsangebote, die insbesondere für Arbeitnehmer immer weiter in den Fokus gerückt sind.“ Digitalisierung und Fachkräftemangel sind die großen aktuellen und zukünftigen Themen, um die sich die Plattform kümmern werde, sind sich die drei Kommunalpolitiker einig.

Saumagen als Türöffner

Martin Messemer, Wirtschaftsförderer der Stadt Landau, gehört seit dem Gründungsjahr zum Team der Arge Wifö. „Einen ersten großen Aufschlag zur Vermarktung unserer Gewerbeflächen realisierten wir mit einem eigenen kleinen Stand auf der größten Gewerbe-Immobilienmesse Europas, der Expo Real in München. Das war im Jahr 2002“, erinnert sich Messemer. Mit einem Schmunzeln erzählt er, dass das Team damals mit reichlich Saumagen im Gepäck angereist ist. Schließlich ist dieses regionale Produkt bereits seit Bundeskanzler Kohl sehr bekannt. „Die Rechnung ging auf“, so Messemer, „an unserem Stand herrschte ein enormer Andrang.“

Seit 2004 präsentiert sich die Südpfalz jährlich am großen Gemeinschaftsstand der Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dieser Konstante ist es gelungen, sich einen Namen zu machen als Teil einer der größten Wirtschaftszentren Deutschlands. Dass die Arbeitslosenquote in der Region von 8,33 Prozent 1998 auf 4,2 Prozent 2022 sank, hat viele Ursachen. Sicher sind die Aktivitäten der Arge Wifö ein Faktor. Auch die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen ist massiv gestiegen. Im Jahr 2000 lag sie bei 4,83 Million Euro, im Jahr 2022 bereits bei 8,28 Millionen Euro. Zusätzlich konnten Infrastrukturen ausgebaut werden.

Wirtschaftsförderung im Wandel der Zeit

„Wir machen uns für die Betriebe in der Südpfalz stark. Wir stehen Unternehmen beratend zur Seite, bieten ein effizientes Netzwerk für nahezu alle betrieblichen Belange von Förderung bis Expansion“, sagt Maria Farrenkopf von der Wirtschaftsförderung Germersheim. „Im Grunde hat sich die Tätigkeit um 180 Grad gedreht. Während wir früher Unternehmen für die Flächen suchten, bedarf es nun der Flächen für die Unternehmen“, ergänzt Uwe König, Wirtschaftsförderer des Kreises SÜW. „Frühestens ab 2025 werden wieder gewerbliche Flächen zur Verfügung stehen“, so König weiter.

Die Automobilbranche und Zulieferindustrie hat in der Südpfalz ein großes Gewicht. Rund 18 Prozent aller Erwerbstätigen der Region sind dort tätig. Der landesweite Vergleich kommt auf fünf Prozent. Gerade diese Branche befindet sich in einem gewaltigen Transformationsprozess. Auch dabei bringt sich die Arge Wifö ein, etwa mit dem ersten Südpfälzer Automobilgipfel im Juni 2022. Konkrete Schritte sollen in einem nächsten Treffen erarbeitet werden.

Im Netz

Das jüngste Projekt ist gerade abgeschlossen: Ein neuer Internetauftritt repräsentiert die Südpfalz als wirtschaftsattraktive und lebenswerte Region. Unter www.suedpfalz.de sind dazu umfassende Informationen gebündelt.