Der Polizei ist am Montagmorgen, 11. Mai, um kurz nach 8 Uhr ein Mann in einer psychischen Ausnahmesituation gemeldet worden. Den Hinweisen zufolge soll er ein Messer bei sich geführt haben. Die Beamten eilten daraufhin mit mehreren Streifenwagen zu dem Ort. Dort trafen sie den 25-jährigen Mann an. Unter Androhung der Schusswaffe sowie des Elektroschockers konnte er zu Boden gesprochen und gefesselt werden. „Ein Messer führte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit sich“, teilt die Polizei mit. Der Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.