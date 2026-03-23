Der Kreisverband Landau des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) hat Menschen geehrt, die regelmäßig Blut spenden. 42 Personen bekamen eine Auszeichnung dafür, zwischen 25 und 100 Mal gespendet zu haben.

Der Bedarf an Blutspenden sei stark gestiegen, sagte der Präsident des DRK-Kreisverbands, Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler. Mittlerweile würden pro 1000 Einwohner über 40 Blutspenden im Jahr benötigt, um die Blutversorgung zu decken. „Sie alle haben dazu beigetragen, dass die Krankenhäuser im Einzugsgebiet ausreichend Blutkonserven zur Verfügung hatten, um kranke und verletzte Menschen zu versorgen“, sagte Geißler zu den Geehrten.

Laut DRK fanden in Landau im vergangenen Jahr 33 Blutspendetermine statt, davon 18 im Blutspendemobil. Die Blutspende-Beteiligung liegt in Landau bei 37 Spendern je Tausend Einwohner. Die Spenderzahl konnte im Einzugsgebiet des örtlichen DRK entgegen dem Trend um 5,2 Prozent gesteigert werden, so das DRK weiter: Rheinland-Pfalz-weit ging die Spenderzahl um 3,8 Prozent zurück.

Die Geehrten