Zwei Unbekannte haben bereits am Freitag gegen 23.40 Uhr in der Landauer Wallstraße einen 24-Jährigen überfallen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, kamen die beiden von hinten und drückten ihm einen unbekannten Gegenstand in den Rücken. Der junge Mann gab dem Duo wie gefordert seine Wertsachen. Die beiden rannten daraufhin Richtung Südring davon. Eine sofort eingeleitete Polizeifahndung führte nicht zum Erfolg. Der Überfallene beschreibt die Täter wie folgt: Beide männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, beide trugen dunkle Kleidung und weiße Sneaker. Der eine ist ungefähr 1,65 Meter groß, hat kurze dunkle Haare und trug eine medizinische Maske im Gesicht. Der andere ist ungefähr 1,75 Meter groß und trug eine schwarze Basecap. Hinweise an die Landauer Polizei unter 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.