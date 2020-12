Am Mittwoch gegen 16.10 Uhr ist in Landau der Streit zweier Männer eskaliert. Nach Angaben der Polizei waren zuächst ein 24-Jähriger und ein 43-Jähriger in der Wohnung des Älteren in Streit geraten. Dabei kam es zu gegenseitigen Körperverletzungen. Außerdem versprühte der 24-Jährige Pfefferspray in der Wohnung, bevor er diese verließ. Weil er anschließend in einer sozialen Einrichtung in der Weißenburgerstraße randalierte und sich mit Messern bewaffnete, wurde die Polizei verständigt. Beamte sichteten den Mann in der Bismarckstraße und nahmen ihn nach kurzer Flucht widerstandslos fest, nachdem sie ihm den Einsatz des Tasers angedroht hatten. Der junge Mann wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht, aber das ging nicht ohne Probleme vonstatten: Der Mann habe zu flüchten versucht und drei kommunale Vollzugsbeamte der Stadtverwaltung Landau beleidigt und angegriffen, die ihn auf dem Transport in die Klinik begleiten sollten. Ein kommunaler Vollzugsbeamter wurde leicht verletzt. Auf den 24-Jährigen kommen nun mehrere Strafverfahren zu.