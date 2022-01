Am Montagabend haben rund 230 Menschen in der Südpfalz gegen die Corona-Politik protestiert. Bei den unangemeldeten und verbotenen Kundgebungen versammelten sich 110 Personen – 100 in Landau und zehn in Annweiler, teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen mit. Für Landau meldet die Polizei je acht Platzverweise und eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Bei einer angemeldeten Kundgebung in Bad Bergzabern nahmen laut Polizei rund 120 Menschen teil.

Bereits am Montag hatte die Polizei gegen 18.45 Uhr abweichende vorläufige Teilnehmerzahlen gegenüber der RHEINPFALZ genannt. Dabei handelte es sich, wie die Pressestelle betonte, um noch nicht abgesicherte Ersteinschätzungen.