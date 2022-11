Ein Unfall am frühen Sonntagmorgen kommt einen 23-Jährigen teuer zu stehen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann mit seinem BMW gegen 4.30 Uhr in der Xylanderstraße in Landau rückwärts ausparken. Dabei übersah er einen vorbeifahrenden 26-jährigen Mercedes-Fahrer, sodass es zur Kollision kam. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 15.000 Euro, verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten beim BMW-Fahrer eine Fahne wahr. Ein Alco-Test ergab einen Wert von 1,64 Promille. Im BMW fand die Polizei zudem einen Schlagstock. Auf den jungen Mann kommen nun Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Straßenverkehrsgefährdung zu. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall unterrichtet.