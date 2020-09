Ein 23-jähriger Betrunkener ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 5 Uhr in der Landauer Westbahnstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der polnische Staatsbürger mit seinem VW Golf von der Annweilerstraße kommend mit völlig überhöhter Geschwindigkeit in die Westbahnstraße. In Höhe der dortigen Tankstelle kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei Bäume, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Da die Tür des Golf klemmte, musste der Betrunkene durch die Feuerwehr und den Rettungsdienstes aus dem Wagen befreit werden. Die Ersthelfer konnten leichte Verletzungen feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt, teilt die Polizei weiter mit. Die Schadenshöhe am Golf wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Für die Reinigungsarbeiten blieb die Westbahnstraße in Höhe des Tankstellengeländes bis etwa 9 Uhr gesperrt.