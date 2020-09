Ein 23-jähriger Autofahrer hat unter Cannabis-Einfluss am Mittwoch gegen 16.20 Uhr einen Unfall im Landauer Südring gebaut. Wie die Polizei mitteilt, musste eine 30-Jährige bei der Einfahrt in den Kreisverkehr warten. Das erkannte der junge Mann zu spät und fuhr auf ihren Wagen auf. Bei der Unfallaufnahme sei der 23-Jährige sehr nervös gewesen. Im weiteren Verlauf beichtete er den Beamten, dass er am Vorabend einen Joint geraucht hatte. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Es folgte eine Blutprobe. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.